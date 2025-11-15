बिहार चुनाव परिणाम 2025: मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में NDA ने कैसे लगाई सेंध?

बिहार के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने दोहरा शतक लगा दिया है। गठबंधन को 202 सीट मिली है और ये राज्य में उसका ऐतिहासिक प्रदर्शन है। NDA ने अपना गढ़ माने जाने वाले इलाकों के अलावा मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन किया है। यहां के मुस्लिम मतदाताओं के वोट महागठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM में बंट गए, जिसका फायदा NDA को हुआ। आइए सीमांचल में NDA का प्रदर्शन समझते हैं।

सीमांचल NDA ने सीमांचल की 24 में से 14 सीटें जीतीं सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले आते हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। NDA ने इनमें से 14 सीटें जीतकर महागठबंधन के वोटबैंक में बड़ी सेंध लगाई है। अगर NDA की पार्टियों की बात करें तो इन 14 में से भाजपा ने 7, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 5 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP-रामविलास) ने 2 सीटें जीतीं।

महागठबंधन महागठबंधन का कैसा रहा प्रदर्शन? महागठबंधन को इस क्षेत्र से केवल 5 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने 4 और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने केवल एक सीट जीती। कांग्रेस का भले ही पूरे राज्य में प्रदर्शन बेहद खराब रहा हो, लेकिन सीमांचल में ये उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 2020 में NDA ने सीमांचल में 12, महागठबंधन ने 7 और AIMIM ने 5 सीटें जीती थीं। यहां मुस्लिम-यादव मतदाताओं की ज्यादा आबादी पारंपरिक रूप से महागठबंधन का समर्थन करती रही है।

AIMIM AIMIM ने दोहराया पिछला प्रदर्शन AIMIM ने किशनगंज जिले की बहादुरगंज और कोचाधामन, पूर्णिया जिले के अमौर और बैसी और अररिया जिले के जोकीहाट में जीत हासिल की है। जोकीहाट में तो RJD के शाहनवाज चौथे नंबर पर रहे। AIMIM ने 2020 में भी यहां 5 सीटें जीती थीं। हालांकि, बाद में उसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। पार्टी ने फिर अपना प्रदर्शन दोहराते हुए न सिर्फ सीटें बरकरार रखी हैं, बल्कि महागठबंधन को नुकसान भी पहुंचाया है।