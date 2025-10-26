बिहार चुनाव: महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए किस गठबंधन ने क्या-क्या वादे किए हैं?

छात्र छात्रों के लिए पार्टियों के पिटारे में क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' शुरू की है। इसके तहत 12वीं, ITI और स्नातक पास छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 4,000-6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने 2,000 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने, स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और स्कूली बच्चों को भोजन में एक गिलास दूध और 2 अंडे देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी (AAP) और प्रशांत किशोर की जनसुराज ने भी कई वादों का ऐलान किया है।

महिलाओं पार्टियों में महिलाओं को नगदी देने की होड़ लगभग सभी पार्टियों ने सत्ता में आने पर महिलाओं को नगद राशि देने का ऐलान किया है। AAP ने कहा कि वो 'मैया सम्मान योजना' के तहत हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपये देगी। वहीं, तेजस्वी 'माई-बहिन योजना' के जरिए 2,500 रुपये देने का ऐलान कर चुके हैं। तेजस्वी ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया है। बुजुर्ग महिलाओं को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने की बात भी की गई है।

NDA NDA ने महिलाओं के लिए क्या वादे किए हैं? NDA ने 1.21 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ये राशि महिलाओं के खाते में भेज भी दी गई है। चुनिंदा महिलाओं को आगे 2 लाख रुपये तक देने की योजना है। वहीं, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है, जबकि ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी होकर 600 रुपये की गई है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 'जीविका निधि' योजना भी शुरू की गई है।

युवा रोजगार को लेकर किसने क्या वादे किए? बिहार में काम के लिए पलायन के बीच युवाओं में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री नीतीश ने अगले 5 साल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। तेजस्वी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का भारी-भरकम वादा कर चुके हैं। वहीं, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो युवाओं को नौकरी की तलाश में घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

RJD महागठबंधन ने ये वादे भी किए तेजस्वी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया, सरपंच, आदि) के मानदेय और भत्ते को दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को 5 लाख का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। वे 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा भी कर चुके हैं।