AAP का बड़ा दावा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाई जा रही नकली यमुना

बयान भारद्वाज ने क्या दिया बयान? भारद्वाज ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया, "हमें मालूम है कि बिहार चुनावों के चलते पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने के लिए छठ पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वासुदेव घाट जाएंगे और डुबकी लगाएंगे।" उन्होंने कहा, "यमुना का पानी प्रदूषित है इसलिए पीने के पानी की पाइप लाइन से एक नकली घाट बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार को गरीब पूर्वांचलियों की कोई भी फिक्र नहीं है। यह सब दिखावा है।"

आरोप फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड टूटे- भारद्वाज भरद्वाज ने फर्जी घाट का वीडियो शेयर करते हुए कहा, "फर्जीवाड़े के सभी रिकॉर्ड टूट गए। अगर, आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज ये मुहावरा भाजपा पर ठीक बैठ रहा है। भाजपा सरकार ने झूठ बोला कि यमुना साफ कर दी।" उन्होंने आगे कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि यमुना साफ कर दो, इन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया कि एक साल के अंदर ही यमुना साफ कर दी।"