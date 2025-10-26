बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने किया पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन का वादा
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी के साथ एक कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने कर दिए जाएगे। इसी तरह पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर देने के साथ पेंशन की भी शुरुआत की जाएगी।
वादे
तेजस्वी ने क्या-क्या वादे किए?
तेजस्वी ने पटना में कहा, "हम कुछ घोषणाएं करना चाहते हैं। अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने कर दिए जाएंगे। उन्हें पेंशन और 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी तरह बिहार में राशन डीलरों के प्रति क्विंटल मुनाफे में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाएगी।" बता दें कि पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत प्रमुख शासन स्तर हैं।
अन्य
तेजस्वी ने ये अन्य घोषणाएं भी की हैं
तेजस्वी ने कहा, "हम राज्य में नाइयों, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों और बढ़ई को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें तेजस्वी का पूरा बयान
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, "The campaign has begun, and Bihar is impatient for change. Wherever we are going, people in large numbers from all castes and religions are coming to support us. People are fed up with the… pic.twitter.com/zSMuyFrU1k— ANI (@ANI) October 26, 2025