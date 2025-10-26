बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने किया पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन का वादा

तेजस्वी ने पटना में कहा, "हम कुछ घोषणाएं करना चाहते हैं। अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने कर दिए जाएंगे। उन्हें पेंशन और 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसी तरह बिहार में राशन डीलरों के प्रति क्विंटल मुनाफे में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाएगी।" बता दें कि पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत प्रमुख शासन स्तर हैं।

अन्य

तेजस्वी ने ये अन्य घोषणाएं भी की हैं

तेजस्वी ने कहा, "हम राज्य में नाइयों, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों और बढ़ई को 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देंगे। अभियान शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए बेचैन है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जातियों और धर्मों के लोग बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है।"