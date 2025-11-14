बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू, आज होगा फैसला किसकी बनेगी सरकार 

रुझान रुझानों में कौन आगे? शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 93 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं, महागठबंधन 67 सीटों पर आगे चल रहा है। NDA में शामिल पार्टियों की बात करें तो भाजपा 54 और जनता दल यूनाइटेड (JDU) 37 सीटों पर आगे है। वहीं, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 56 और कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी 3 सीटों पर बढ़त बना रखी है।

बड़े चेहरे इन बड़े चेहरों पर सबकी नजर बिहार चुनाव के नतीजे कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार के 28 मंत्री चुनावी मैदान में थे। राघोपुर से RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, महुआ से यादव परिवार और RJD से निकाले गए तेज प्रताप यादव, दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (तारापुर) और विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय), सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, बाहुबली अनंत सिंह और चेतन आनंद, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब समेत कई नेताओं की किस्मत दांव पर है।

ट्विटर पोस्ट नतीजों से पहले मंदिर पहुंचे उपमुख्यमंत्री सिन्हा #WATCH | Lakhisarai | Bihar's Deputy Chief Minister and BJP candidate from the Lakhisarai Assembly seat Vijay Kumar Sinha offers prayers at Ashokdham temple before the counting of votes for #BiharElection2025 begins. pic.twitter.com/PN0lYSnxbp — ANI (@ANI) November 14, 2025

एग्जिट पोल तमाम एग्जिट पोल में NDA को बहुमत के आसार बिहार चुनाव से जड़े लगभग सभी एग्जिट पोल में NDA की जीत की संभावना जताई गई है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रिज ने NDA को 147-167 और महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने की बात कही है। JVC ने NDA को 135-150, महागठबंधन को 88-103 और अन्य को 3-7 सीटें मिलने की संभावना जताई है। सभी एग्जिट पोल ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 0-5 सीटें मिलने की बात कही है।

बड़ी बातें इन वजहों से याद रखा जाएगा ये चुनाव प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी के जरिए नया मोर्चा बनाने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के कोने-कोने में महीनों तक पद यात्रा की। चुनावों से पहले RJD में बिखराव हुआ। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। बिहार के गठन के बाद पहली बार मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया।

चुनाव 243 सीटों पर 2 चरणों में डाले गए थे वोट बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। तब रिकॉर्ड 64 प्रतिशत मतदान हुआ था। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में भी मतदान प्रतिशत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोनों चरणों में 67 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।