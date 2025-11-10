बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण की अहम सीटें, बड़े नाम समेत सभी जरूरी बातें

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिन पर 1,302 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें कई हाई-प्रोफाइल सीटें भी हैं, जिन पर सबकी नजर रहेगी। वर्तमान नीतीश कुमार सरकार के 12 मंत्रियों की सीटों पर भी दूसरे चरण में ही मतदान होगा। ऐसे में आइए दूसरे और आखिरी चरण से जुड़ी सभी अहम बातों पर नजर डालते हैं।

जिले 20 जिलों में 3.70 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में मतदान होगा। इसमें करीब 3.70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1.95 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं, मतदान के लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 136 महिलाएं हैं।

उम्मीदवार किस पार्टी के कितने प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य? महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 71, कांग्रेस 37 सीटों और वामपंथी पार्टियां 18 सीटों पर मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) 44, भाजपा 53, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 15 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) ने 6 और प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी (JSP) ने 120 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

मंत्री नीतीश सरकार के इन मंत्रियों की साख दांव पर दूसरे चरण में नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, जलदाय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार, प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और पशुपालन मंत्री रेणु देवी की साख दांव पर होगी।

महागठबंधन महागठबंधन के कई दिग्गजों की भी दांव पर है प्रतिष्ठा दूसरे चरण में महागठबंधन की ओर से RJD के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश नारायण यादव, बीमा भारती, समीर महासेठ, कुमार सर्वजीत, शाहनवाज आलम, बृज किशोर बिंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी विधायक दल के नेता महबूब आलम की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। इन सभी नेताओं ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

संपत्ति हर सीट पर औसतन 11 उम्मीदवार, 43 प्रतिशत करोड़पति चुनाव आयोग के मुताबिक, हर सीट पर औसतन 11 उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 22-22 उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया टाउन में हैं। कुल उम्मीदवारों में से 43 प्रतिशत करोड़पति हैं, जबकि औसतन एक उम्मीदवार की संपत्ति 3.35 करोड़ रुपये है। पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया से VIP के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह सबसे अमीर हैं। उन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति 373 करोड़ रुपये घोषित की है। वहीं, 32 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।