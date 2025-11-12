बिहार चुनाव 2025: एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी NDA को बहुमत

चुनाव महिलाओं ने NDA को चुना सर्वेक्षण के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व वाली NDA को गांव में 43 और शहर में 44 प्रतिशत वोट मिला। राष्ट्रीय जनता दल (RJD)-कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन को गांव में 41 और शहरों में 42 प्रतिशत वोट मिले। जन सुराज को 4 प्रतिशत वोट मिले हैं। NDA को 41 प्रतिशत पुरुष और 45 प्रतिशत महिलाओं ने, जबकि महागठबंधन को 42 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। जन सुराज को 5 प्रतिशत पुरुष और 3 प्रतिशत महिलाओं का वोट मिला।

वोट पढ़े-लिखे युवा महागठबंधन के साथ सर्वेक्षण के मुताबिक, परास्नातक और पेशेवर लोगों की पसंद महागठबंधन रहा। परास्नातक का 41 प्रतिशत वोट महागठबंधन को, जबकि 38 प्रतिशत वोट NDA को मिला। करीब 42 प्रतिशत पेशेवर वोट महागठबंधन को और 39 प्रतिशत वोट NDA को मिला है। स्नातक में 40 प्रतिशत वोट महागठबंधन, जबकि 41 प्रतिशत वोट NDA को मिला। अनपढ़ लोगों से लेकर 12वीं पास तक मतदाताओं का झुकाव NDA की तरफ दिखा है, जबकि महागठबंधन इन श्रेणियों में थोड़ा पीछे है।

सर्वे बेरोजगारों ने महागठबंधन को दिया वोट सर्वेक्षण के मुताबिक, बेरोजगार, किसान, छात्र और मजदूरों का वोट महागठबंधन को गया है। उनको क्रमश: 49, 48, 43,43 प्रतिशत वोट मिला है, जबकि NDA को 34, 33, 41 और 42 प्रतिशत वोट मिला। दुकानदारों, गृहणियों, सरकारी और निजी कर्मचारियों ने NDA को अधिक वोट दिया है, महागठबंधन के पास इनका 40 प्रतिशत वोट नहीं आया। पहली बार का मतदाता और 30 की उम्र तक के मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट दिया, NDA को 7-9 प्रतिशत कम वोट मिला है।

जाति आदिवासियों ने NDA को दिया वोट जातिवार सर्वेक्षण में NDA को ब्राह्मणों का 64, राजपूतों का 66, भूमिहारों का 60 और अन्य सामान्य जातियों का 63 प्रतिशत वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को इस श्रेणी में क्रमश: 14, 15, 18 और 18 प्रतिशत वोट मिला है। यादव और मुस्लिम ने महागठबंधन को 90 औऱ 79 प्रतिशत, जबकि NDA को 6 और 8 प्रतिशत वोट दिया है। आदिवासियों के वोट ने चौकाया है। उनका 56 प्रतिशत वोट NDA को और 29 प्रतिशत वोट महागठबंधन को मिला है।

जानकारी मुख्यमंत्री की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव सर्वेक्षण में महागठबंधन के तेजस्वी यादव को 34 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में अगला दावेदार चुना है, जबकि नीतीश 22 प्रतिशत की पसंद हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी इस मामले में 5 प्रतिशत से नीचे हैं।

पार्टीवार RJD बनेगी सबसे बड़ी पार्टी सर्वेक्षण में भले ही महागठबंधन की सरकार न बन रही हो, लेकिन चुनाव में RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सर्वेक्षण के मुताबिक, चुनाव में उसे 67 से 76 सीटें मिलने की संभावना है। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) को 56 से 62, भाजपा को 50 से 56, कांग्रेस को 17 से 26 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 11-16, कम्युनिस्ट पार्टियों को 10-14 और अन्य पार्टियों को 2-5 सीटें मिल सकती हैं।

एग्जिट पोल कल जारी हुए एग्जिट पोल में भी NDA को बहुमत दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल में NDA को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। मैट्रिज ने NDA को 147-167 और महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने की बात कही है। JVC ने NDA को 135-150, महागठबंधन को 88-103 और अन्य को 3-7 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पीपुल्स पल्स, पीपुल्स इनसाइट और पी-मार्क ने भी NDA को बहुमत दिया है।

सटीक पिछले चुनाव में कितने सटीक रहे एग्जिट पोल? 2020 के चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। तब केवल 2 को छोड़कर सभी ने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही थी, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर की बात कही गई थी, लेकिन NDA ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। तब केवल 2 एग्जिट पोल- टुडेज चाणक्य और टाइम्स नेटवर्क ने महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया था।