कोलकाता मेयर, कई सांसद और 58 विधायक; चुनावी हार के बाद TMC में इस्तीफों की झड़ी

विधायक

58 विधायकों ने बनाया अलग गुट

इससे पहले 3 मई को TMC के 58 विधायक बागी हो गए थे और उन्होंने TMC से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया था। इन विधायकों की मांग पर स्पीकर ने ऋतब्रत को नेता विपक्ष भी घोषित कर दिया था। इस विवाद की शुरुआत कथित फर्जी हस्ताक्षर को लेकर हुई थी। इसके बाद असली बनाम नकली TMC की लड़ाई भी शुरू हो गई। ये बागी विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा कर रहे हैं।