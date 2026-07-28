जंतर-मंतर पर रेप-हत्या और लूट वाले 989 अपराधियों की हुई थी घुसपैठ, जानिए कैसे पहचाने गए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन 989 व्यक्तियों की पहचान की है, उनमें हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन, अपहरण, छीन-झपट और ड्रग्स से संबंधित मुकदमें दर्ज हैं।

इनमें 101 पर हत्या, 62 पर हत्या के प्रयास, 284 पर डकैती-लूटपाट, 61 पर बलात्कार, 6 पर POCSO, 25 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, 229 पर शस्त्र अधिनियम, 135 पर छिनैती, 19 पर अपहरण और 67 पर ड्रग्स मामले में मुकदमा दर्ज है।