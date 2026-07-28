राम कपूर ने पिता की बीमारी को लेकर खुलासा किया

राम कपूर का चौंकाने वाला खुलासा- पिता की मरने में मदद की, घरवालों ने तोड़ा रिश्ता

लेखन ज्योति सिंह 11:01 am Jul 28, 202611:01 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में प्रतियोगियों के खुलासे लगातार दर्शकों के होश उड़ा रहे हैं। हालिया एपिसोड में अभिनेता राम कपूर ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद अन्य प्रतियोगी भावुक और दंग रह गए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कैंसर से जूझ रहे अपने बीमार पिता की आखिरी समय में मरने में मदद की थी। राम ने बताया कि उन्होंने ये बात अपने परिवार से छिपाकर रखी थी।