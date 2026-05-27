तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष ने पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दिया

राजनीति

पार्टी नहीं छोड़ेंगी काकोली

बारासात से सांसद काकोली ने अपना इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ रही हैं। वह बंगाल और यहां की जनता के हित में एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़ी रहेंगी। बता दें कि वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा देने से ठीक एक दिन पहले, कल्याणी में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक में भाग लिया था। पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से अनौपचारिक रूप से मना किया था।