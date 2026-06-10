ममता बनर्जी को दूसरा झटका, TMC सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया

संकट

तृणमूल का बढ़ता जा रहा संकट

बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद TMC का राजनीतिक संकट बढ़ गया है। सबसे पहले उसके 80 में से 58 विधायकों ने बगावत की और ममता की अनुमति के बिना ऋतब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसके बाद राज्यसभा सांसद रे ने इस्तीफा दिया और TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं से मुलाकात की। बंगाल में भी तमाम TMC पार्षद और महापौर इस्तीफा दे रहे हैं।