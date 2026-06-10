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ममता बनर्जी को दूसरा झटका, TMC सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया
TMC सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया

ममता बनर्जी को दूसरा झटका, TMC सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया

लेखन गजेंद्र
Jun 10, 2026
11:37 am
क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी को बुधवार को दूसरा झटका लगा है। उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। देव पहले असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं। उन्होंने 2019 में अपनी हार के बाद पार्टी छोड़ दी और 2021 में TMC में शामिल हो गईं थीं। उनको ममता ने अपना भरोसेमंद मानते हुए पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बाद में राज्यसभा में सीट दी थी।

इस्तीफा

भाजपा में शामिल होंगी देव?

न्यूज18 के मुताबिक, देव बुधवार दोपहर 1 बजे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। देव भाजपा में शामिल हो सकती हैं और भाजपा की उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में वापसी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने से पहले देवे ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी। देव ने ममता से माफी मांगी है और असम में राजनीति के लिए भाजपा में प्रवेश करेंगी।

इस्तीफा

सबसे पहले सुखेंदु रे ने दिया था इस्तीफा

इससे पहले, सोमवार को उनकी पार्टी के सांसद और 13 साल तक उच्च सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक रहे सुखेंदु शेखर रे ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद TMC को कथित भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था सहित शासन में विफलताओं के कारण नकार दिया है।"

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संकट

तृणमूल का बढ़ता जा रहा संकट

बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद TMC का राजनीतिक संकट बढ़ गया है। सबसे पहले उसके 80 में से 58 विधायकों ने बगावत की और ममता की अनुमति के बिना ऋतब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसके बाद राज्यसभा सांसद रे ने इस्तीफा दिया और TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने के लिए भाजपा नेताओं से मुलाकात की। बंगाल में भी तमाम TMC पार्षद और महापौर इस्तीफा दे रहे हैं।

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