तमिल सुपरस्टार धनुष की वो फिल्में, जिन्होंने बॉलीवुड दर्शकों को अपना दीवाना बनाया
क्या है खबर?
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष 28 जुलाई, 2026 को 43 साल के हो गए हैं। कम लोगों काे पता होगा कि मशहूर फिल्म निर्देशक व निर्माता कस्तूरी राजा के घर जन्मे अभिनेता का असली नाम 'वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा' है। बिना भारी-भरकम बॉडी और तामझाम के धनुष ने अपनी दमदार अदाकारी के बलबूते सिर्फ दक्षिण सिनेमा में नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है। चलिए एक नजर उनकी बॉलीवुड फिल्मों पर डालते हैं, जिन्होंने खूब तारीफ बटोरी।
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'रांझणा'
साउथ में अपना परचम लहराने के बाद, धनुष ने साल 2013 में निर्देशक आनंद एल राय की फिल्म 'रांझणा' से बॉलीवुड सिनेमा में डेब्यू किया।
इसमें उन्होंने 'कुंदन' नाम के प्यार में पागल लड़के का किरदार निभाया। इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने ऐसी जान फूंकी कि बॉलीवुड दर्शक उनके दीवाने हो गए।
फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर मुख्य किरदार में नजर आईं। अभय देओल भी इसका हिस्सा थे।
ये बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में से एक है।
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'शमिताभ' और 'अतरंगी रे'
साल 2015 में धनुष अपनी दूसरी बॉलीवुड फिल्म 'शमिताभ' लेकर आए।
आर बाल्की द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने एक मूक व्यक्ति का किरदार निभाया, जो अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल करता है। उनके हाव-भाव और आदाकारी को लोगों ने खूब सराहा।
2021 में धनुष की फिल्म 'अतरंगी रे' आई, जो उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। इसमें उनके साथ सारा अली खान मुख्य किरदार में थीं। वहीं अक्षय कुमार ने कैमियो किया था।
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'तेरे इश्क में'
पिछले साल उन्होंने तीसरी बार निर्देशक आनंद से हाथ मिलाया और 'तेरे इश्क में' का हिस्सा बने।
इसमें धनुष 'लेफ्टिनेंट शंकर' की भूमिका में नजर आए, जो दुखद, जुनूनी प्रेम के गहरे और उग्र आयाम की पड़ताल करता है। उनके साथ मुख्य किरदार में कृति सैनन नजर आई हैं।
खास बात ये है कि धनुष अपने हिंदी संवादों की डबिंग खुद करने पर जोर देते हैं। उनका हल्का दक्षिण भारतीय लहजा उनके किरदारों में एक नया आकर्षण जोड़ता है।