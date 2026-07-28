धनुष की बॉलीवुड फिल्में

तमिल सुपरस्टार धनुष की वो फिल्में, जिन्होंने बॉलीवुड दर्शकों को अपना दीवाना बनाया

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Jul 28, 202611:15 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष 28 जुलाई, 2026 को 43 साल के हो गए हैं। कम लोगों काे पता होगा कि मशहूर फिल्म निर्देशक व निर्माता कस्तूरी राजा के घर जन्मे अभिनेता का असली नाम 'वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा' है। बिना भारी-भरकम बॉडी और तामझाम के धनुष ने अपनी दमदार अदाकारी के बलबूते सिर्फ दक्षिण सिनेमा में नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है। चलिए एक नजर उनकी बॉलीवुड फिल्मों पर डालते हैं, जिन्होंने खूब तारीफ बटोरी।