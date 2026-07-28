प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी

प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, सरकार कर सकती है तलब

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:03 am Jul 28, 202611:03 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के मामले में मेटा ने माफी मांग ली है। कंपनी ने कहा कि वीडियो कुछ समय के लिए गलती से हट गया था और बाद में उसे फिर से बहाल कर दिया गया। यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था। मेटा ने स्पष्ट किया कि यह किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से हुआ था और इसे तुरंत ठीक कर दिया गया, जिससे विवाद भी जल्द शांत हो गया।