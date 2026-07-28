प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, सरकार कर सकती है तलब
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के मामले में मेटा ने माफी मांग ली है। कंपनी ने कहा कि वीडियो कुछ समय के लिए गलती से हट गया था और बाद में उसे फिर से बहाल कर दिया गया। यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका था। मेटा ने स्पष्ट किया कि यह किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से हुआ था और इसे तुरंत ठीक कर दिया गया, जिससे विवाद भी जल्द शांत हो गया।
वीडियो
वीडियो में क्या था?
हटाए गए वीडियो में प्रधानमंत्री हाल के पेपर लीक मामलों पर अपनी बात रख रहे थे।
उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। वीडियो में छात्रों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया गया था।
यही वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई।
गलती
मेटा ने गलती मानी
मेटा ने बाद में स्पष्ट किया कि वीडियो हटाया जाना किसी कानूनी आदेश की वजह से नहीं, बल्कि एक गलती थी।
कंपनी ने माफी मांगते हुए वीडियो दोबारा उपलब्ध करा दिया। इस बीच मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले को लेकर सरकार मेटा के अधिकारियों से जवाब मांग सकती है।
हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और आगे की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।