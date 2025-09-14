भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध: केजरीवाल बोले- यह शहीदों का अपमान, उद्धव-ओवैसी ने भी साधा निशाना

एशिया कप में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने मैच का विरोध करते हुए BCCI और सरकार पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना (UBT), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), समाजवादी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने मैच की आलोचना की है। इन पार्टियों ने मैच को राष्ट्रविरोधी और शर्मनाक बताते हुए सरकार को जमकर घेरा है। आइए जानते हैं विरोध में किसने क्या कहा।

केजरीवाल का बयान केजरीवाल बोले- यह हमारे जवानों की शहादत का अपमान AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'कुछ दिनों तक कड़ी बातें, बहिष्कार का शोर, फिर वही ढर्रा, वही टूर्नामेंट, वही खेलने की तैयारियां। सवाल उठता है की क्या यह हमारे जवानों की शहादत का अपमान नहीं? क्या यह उन माताओं के आंसुओं की अनदेखी नहीं? क्या जय शाह की ICC की कुर्सी, शहीदों की कुर्बानी से भी ज्यादा कीमती है?' केजरीवाल ने उन पुराने मौकों को भी याद किया, जब भारत ने मैचों का बहिष्कार किया था।

ओवैसी का बयान ओवैसी ने कहा- जान की कीमत ज्यादा है या पैसे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मैच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनसे मेरा सवाल है कि आपमें इतनी ताकत नहीं है कि आप पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दें। हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं आपने कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो एक मैच से BCCI को कितने पैसे मिलेंगे?2,000 करोड़? 3,000 करोड़? हमारे नागरिकों की जान की कीमत ज्यादा है या पैसे, ये भाजपा को बताना चाहिए।"

विरोध उद्धव ठाकरे ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मैच को 'राष्ट्रीय भावना का अपमान' बताया। उन्होंने कहा, "जब सैनिक शहीद हो रहे हैं, तब क्रिकेट खेलना देशभक्ति का मजाक है। खून और पानी साथ में नहीं बह सकते, तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकते हैं?" उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता ने जावेद मियांदाद से कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा, मैच नहीं होगा। ठाकरे ने विरोध में पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन का ऐलान किया है।

शहीद पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी उठाए सवाल पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने कहा, "मेरी आंखों के सामने पति को गोली मारी गई। 26 लोग मारे गए। 'ऑपरेशन सिंदूर' में जवानों की जान गई। इसके बावजूद मैच कराया जा रहा है।" हमले में पिता-भाई को खोने वाले सावन परमार ने कहा, "पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रहना चाहिए। अगर आप मैच खेलना चाहते हैं, तो मेरे 16 साल के भाई को वापस लाएं। 'ऑपरेशन सिंदूर' अब बेकार लगता है।"

BCCI मैच देखने दुबई नहीं जाएंगे BCCI के ज्यादातर अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के ज्यादातर अधिकारियों ने भारत-पाकिस्तान मैच से दूरी बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि BCCI के ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी दुबई नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान BCCI के शीर्ष अधिकारी दुबई में मौजूद थे। हालांकि, BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला के मैच में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि वे एशियाई क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी हैं।