एशिया कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच दिखेगी जोरदार टक्कर 

#1 मोहम्मद हारिस बनाम कुलदीप यादव पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस ने ओमान के खिलाफ दमदार 66 रन बनाए थे। वह भारत के खिलाफ भी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे। हालांकि, उनके सामने चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव शानदार लय में हैं। UAE के खिलाफ उन्होंने महज 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। आंकड़े बताते हैं कि 2025 में हारिस अब तक 16 टी-20 पारियों में 9 बार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों का शिकार बने हैं।

#2 जसप्रीत बुमराह बनाम सैम अयूब जसप्रीत बुमराह को UAE के खिलाफ ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने मैच पर पकड़ बनाई थी। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह की नई गेंद से स्विंग और सटीकता सलामी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सैम अयूब जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, बुमराह पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। पॉवरप्ले में उनकी स्ट्राइक रेट 128.37 की रही है। बुमराह की इकॉनमी पॉवरप्ले में 6.44 की है।

#3 शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी शुभमन गिल और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की टक्कर अंडर-19 दिनों से ही चर्चा में रही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों 4 बार आमने-सामने हुए हैं, जहां अफरीदी ने गिल को 2 बार पवेलियन भेजा है। गिल टी-20 प्रारूप में लगातार रन बना रहे हैं और 2023 से अब तक IPL में 50.41 की औसत से 1,966 रन जड़ चुके हैं। दूसरी ओर अफरीदी पॉवरप्ले में घातक साबित हुए हैं, जहां उन्होंने 47 विकेट 7.07 की इकॉनमी से लिए हैं।