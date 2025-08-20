लोकसभा में पेश हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने वाले विधेयक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से जुड़े 3 विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रावधान हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

विधेयक कौन-कौनसे विधेयक हुए पेश? गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन में पेश किया। बता दें कि हाल ही में जांच एंजेसियों ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था और जेल से ही पद संभाला था। इसी के बाद ये विधेयक लाए गए हैं।

हंगामा विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा गृह मंत्री ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की सिफारिश की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने नैतिकता दिखाई थी? इस पर गृह मंत्री ने कहा, "मुझ पर जब आरोप लगे थे तो मैंने गिरफ्तारी से पहले नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था। कोर्ट से निर्दोष साबित न होने तक मैंने कोई सांविधानिक पद नहीं लिया था।"

बयान ओवैसी बोले- देश को पुलिसिया राज्य बनाया जा रहा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं इन विधेयकों का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए संविधान संशोधन किया जा रहा है।"