कौन है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला गुजरात निवासी सकारिया?
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास (कैंप कार्यालय) में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। हमला करने वाले आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया के रूप में हुई है, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। वह मुख्यमंत्री को कुछ कागज दिखा रहा था, तभी चिल्लाने लगा। उसने मुख्यमंत्री को खींचा, धक्का दे दिया और थप्पड़ भी मारा। आरोपी पशु प्रेमी बताया जा रहा है। उससे पूछताछ जारी है।
बयान
आरोपी क्यों आया था राजकोट से दिल्ली?
दिल्ली पुलिस ने आरोपी के राजकोट स्थित परिवार से संपर्क किया है। आरोपी की मां भानुबेन ने बताया कि उनका बेटा राजेशभाई पशु प्रेमी है। भानुबेन ने बताया कि उनका बेटा दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान था। उन्हें दिल्ली जाने के बारे में जानकारी नहीं। उनका कहना है कि राजेशभाई रिक्शा चलाता है और उसके 2 बेटे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और कभी-कभी परिवार में भी हमला कर देता है।
बयान
पड़ोसियों ने बताया- बहुत सरल स्वभाव का है राजेशभाई
राजेशभाई के पड़ोस में रहने वाले सुरेशभाई का कहना है कि वह पिछले 6 साल से राजेशभाई को जानते हैं, वह बेहद सीधे और सरल इंसान हैं। सुरेशभाई ने बताया कि राजेश मंदिर में सेवा कार्य करते थे। वे गाय और पशुओं की सेवा और खाना खिलाते थे। दूसरी तरफ कह रहे कि आरोपी का रिश्तेदार जेल में है। वह उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने आया था।
आरोपी
भाजपा ने साजिश बताया, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया
दिल्ली में भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पर हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि हमला विरोधियों की साजिश है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना को लेकर एक्स पर लिखा, 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित हों।'