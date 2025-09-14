लेबनान के ये 5 मशहूर व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद, एक बार बनाकर खाएं

लेबनान मध्य पूर्व में स्थित खूबसूरत देश है, जो दुनियाभर में अपने खान-पान के लिए मशहूर है। इस देश का खाना अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें कई तरह के स्वादों का मेल मिलता है। लेबनानी भोजन में ताजा सब्जियां, साबुत अनाज और जैतून का तेल विशेष तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस देश के खाने का स्वाद कुछ हद तक भारतीय भोजन से मेल खाता है। आज हम आपको लेबनान के 5 मशहूर व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे।

#1 हमस और पीटा ब्रेड हमस और पीटा ब्रेड लेबनान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसकी रेसिपी भी आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोले उबाल लें और उनके छिलके उतार लें। अब एक मिस्की में तहिनी, नींबू का रस, छोले और जैतून का तेल डालकर पीस लें। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर डालकर दोबारा पीसें। अब गुनगुने पाने, खमीर, चीनी, मैदे, नमक और जैतून के तेल को मिलाकर पीटा ब्रेड बना लें।

#2 ताब्बूलेह सलाद ताब्बूलेह सलाद तैयार करने के लिए सबसे पहले इमली को भिगा दें। अब इसका पल्प बनाकर एक कटोरी में निकालें और उसमें दालचीनी का पाउडर मिलाएं। इसमें नींबू का रस, अनार का जूस, काला नमक, चाट मसाला, जैतून का तेल, शहद और थोड़ी-सी काली मिर्च मिला दें। इसके बाद टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, खीरा और जुकिमी आदि को बारीक काट लें। इसमें धनिया और पुदीना के पत्ते तोड़कर डालें और ड्रेसिंग मिलाकर सेवन करें।

#3 फलाफल फलाफल बनाने के लिए एक कटोरे में छोले निकालें और उन्हें 12 घंटे भीगने दें। अब मिक्सर में उबले हुए छोले, जीरा, लहसुन, धनिया और मैदा डालकर पीस लें। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, तहिनी और अन्य मसाले मिला दें। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल करके गोल-गोल आकार के लड्डू बना लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें सभी फलाफल को तल लें। इसे हमस, बाबा गानोश और तहिनी जैसे सॉस के साथ खाएं।

#4 किब्बे किब्बे तैयार करने के लिए बुलगुर गेहूं को पानी में भीगने दें और कुछ देर बाद छान लें। एक मिक्सी में प्याज, लहसुन, मसाले, नमक और पनीर डालकर पीस लें। इस मिश्रण को एक कटोरे में निकालें और बुलगुर गेहूं डालकर हाथों से मिला लें। एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें प्याज, सब्जियां, चिलगोजा, नमक और मसाले डालकर भून लें। बुलगुर गेहूं वाले मिश्रण की टिक्की बनाकर उसमें सब्जियों वाली फिलिंग करें और तेल में तल लें।