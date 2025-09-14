शादी के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुक करने से पहले जरूर पता कर लें ये अहम चीजें

#1 उनका काम देखें मेकअप आर्टिस्ट बुक करने से पहले जो सबसे पहला काम करना चाहिए, वह है उनका काम देखना। आजकल इंटरनेट का जमाना है और हर मेकअप आर्टिस्ट अपना काम सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करता है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जा कर उनके काम की तस्वीरें और वीडियो देखें। इसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट करें, जो आपकी जरूरतों और पसंद के अनुसार मेकअप करते हों। ऐसा करने से सही चयन करने में मदद मिलेगी।

#2 ट्रायल मेकअप करवाएं जब आप मेकअप आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट कर लें तो ट्रायल लेना शुरू करें। सभी आर्टिस्ट से बात करके उनकी ट्रायल सेवाओं के बारे में सवाल पूछें। कुछ आर्टिस्ट केवल आधे चेहरे पर मेकअप ट्रायल देते हैं तो कुछ पूरा मेकअप करके दिखाते हैं। उनकी सेवाओं के अनुसार मेकअप ट्रायल करवाएं और उन्हें अपनी पसंद-नापसंद भी बताएं। ऐसा करने से आप सामने से देख पाएंगी कि मेकअप आर्टिस्ट का काम असल में कैसा है।

#3 उत्पादों के बारे में पूछें मेकअप ट्रायल करवाने से पहले मेकअप आर्टिस्ट से बात करें और उन्हें अपनी पसंद बता दें। इसके बाद यह जानने की कोशिश करें कि वह कौन-से मेकअप उत्पाद इस्तेमाल करते हैं। अगर वह सस्ते और कम लोकप्रिय ब्रांड के उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो उनका चयन करने से बचें। ऐसे उत्पाद त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ देर बाद परतदार हो जाते हैं। ऐसा मेकअप आर्टिस्ट चुनना सही होगा, जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद इस्तेमाल करते हों।

#4 पैसे की बात पहले कर लें मेकअप करवाने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से आपको पहले बजट निर्धारित कर लेना चाहिए। अपने बजट के अनुसार ही मेकअप आर्टिस्ट को चुनें, ताकि आपका ज्यादा खर्चा न हो। ट्रायल करवाने के बाद आर्टिस्ट से पैसों की बात जरूर कर लें। उनका शुल्क मेकअप करवाने की जगह, मेकअप के प्रकार, उत्पदों और आर्टिस्ट की संख्या पर निर्भर करता है। इन सभी बातों के बारे में सवाल पूछें, ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाएं।