महिलाओं के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

महिलाओं के लिए जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जानिए इसके फायदे और महत्व

लेखन सयाली 03:25 pm Nov 01, 202603:25 pm

क्या है खबर?

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केवल पुरुषों के लिए नहीं होती, बल्कि यह महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है। खासकर 20 से 30 साल की उम्र में, जब महिलाएं अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सक्रिय होती हैं। यह शरीर को मजबूत बनाने और कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का सही समय होता है। आइए जानते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से महिलाएं कौन-कौन से लाभ प्राप्त कर सकती हैं।