स्पाइडर मैन फिल्म का सैन्य टैंक होगा नीलाम

स्पाइडर मैन के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी, फिल्म में इस्तेमाल हुए सैन्य टैंक की होगी नीलामी

लेखन सयाली 01:05 pm Nov 02, 202601:05 pm

क्या है खबर?

स्पाइडर मैन मार्वल यूनिवर्स के सबसे पसंदीदा सुपरहीरो में से एक है, जिसके प्रशंसक भारत में भी कम नहीं हैं। इस साल इसकी नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। अब इस फिल्म के निर्माताओं ने प्रशंसकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल, फिल्म के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक सैन्य टैंक अब नीलामी के लिए उपलब्ध होने वाला है। इसके लिए बोली लगाकर प्रशंसक इसे हासिल करने का मौका पा सकते हैं।