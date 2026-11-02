भारत में PCB की कमी बढ़ने का खतरा

भारत में PCB की कमी बढ़ने का खतरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर पड़ सकता है असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:06 pm Nov 02, 202601:06 pm

क्या है खबर?

भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के सामने आने वाले समय में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की कमी बड़ी चुनौती बन सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या कम से कम 2027 के मध्य तक बनी रह सकती है। इससे स्मार्टफोन, टीवी, दूरसंचार उपकरण और कारों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। कंपनियों को जरूरी सामान मिलने में देरी हो सकती है, जिससे उत्पादन और आपूर्ति दोनों पर असर पड़ सकता है।