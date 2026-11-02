'राइज एंड फॉल 2' को मिला पहला फाइनलिस्ट

'राइज एंड फॉल 2' के पहले फाइनलिस्ट बने शहजाद पूनावाला, करण पटेल ने खोया मौका

लेखन ज्योति सिंह 01:07 pm Nov 02, 202601:07 pm

क्या है खबर?

वीरेंद्र सहवाग के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया है। शो के हालिया एपिसोड में 2 प्रतियोगियों, शहजाद पूनावाला और करण पटेल के बीच फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ा मुकाबला हुआ था। ताजा एपिसोड में शहजाद ने 'टिकट टू फिनाले' की बाजी जीत ली, जबकि करण को माैका गंवाना पड़ा। फाइनलिस्ट बनने से शहजाद सीजन के फाइनल शोडाउन के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं।