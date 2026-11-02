श्रीलंका के खिलाफ खिताबी जीत के बाद पाकिस्तान पर लगा जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

पाकिस्तान ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन किया।

यह नियम धीमी ओवर गति से जुड़े मामलों पर लागू होता है। इसके तहत निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंकने पर खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

मैदानी अंपायर अहसान रजा और वेन नाइट्स, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया था।