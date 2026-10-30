खाना खा कर पेट भरने के बाद भी क्यों रहती है पोषक तत्वों की कमी?

पोषण की कमी तब होती है जब शरीर को अपने विकास और कामकाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी मात्रा में तत्व नहीं मिल पाते हैं। सही संतुलित डाइट न लेने, खाने की चीजों के खराब होने या ठीक से पकाने में असफल होने के कारण पोषण की कमी हो सकती है।

इसके अलावा यह किसी बीमारी या संक्रमण के कारण भी हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिल लें।