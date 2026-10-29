चौथे टी-20 से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, कहा- 5-0 से सीरीज जीतना है लक्ष्य

अपनी भूमिका को लेकर तिलक ने कहा, "मेरे पास पावर गेम पहले से ही था। मैंने नंबर-3 पर भी रन बनाए हैं। अब खासकर नंबर-5 या 6 पर बल्लेबाजी करते समय मैं पहली गेंद पर बाउंड्री मारने के बारे में तभी सोचता हूं जब गेंद वैसी हो। मेरा ध्यान खेल को आगे तक ले जाने पर होता है। शुरुआत में मैं सिंगल और डबल लेने पर ध्यान देता हूं और चौके या 2 रन के लिए खाली जगह तलाशता हूं।