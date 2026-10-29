सुप्रीम कोर्ट पैनल ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और विकास परियोजनाओं को लेकर कई सिफारिशें की हैं

#NewsBytesExplainer: हिमाचल में पर्यटन पर पाबंदी, सड़कों-परियोजनाओं के लिए सख्त नियम क्यों चाहता है सुप्रीम कोर्ट?

लेखन आबिद खान 12:53 pm Oct 29, 202612:53 pm

क्या है खबर?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने राज्य के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कई उपाय सुझाए। समिति ने खासतौर पर पर्यटन स्थलों की 'वहन क्षमता' और हाईवे और जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर कई सुझाव दिए हैं। आइए जानते हैं कोर्ट हिमाचल में विकास परियोजनाओं और पर्यटन पर पाबंदी क्यों चाहता है।