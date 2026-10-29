चुनाव आयोग को 6 राज्यों में SIR के दौरान मिले सिर्फ 1,600 विदेशी मतदाता

चुनाव आयोग को 6 राज्यों में SIR के दौरान मिले सिर्फ 1,600 विदेशी मतदाता- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Oct 29, 202601:13 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, आयोग ने पिछले साल बिहार से SIR की शुरूआत करने का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में शामिल अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना बताया था, जबकि 6 राज्यों में हुए SIR के दौरान केवल 1,600 विदेशी मतदाता मिले हैं, जो इन राज्यों में कुल 9.86 करोड़ मतदाताओं का केवल 0.02 प्रतिशत है।