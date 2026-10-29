जोमैटो पर जल्द आएगा 'गेस्ट मोड' फीचर

जोमैटो में जल्द आएगा 'गेस्ट मोड' फीचर, कैसे करेगा यह काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:12 pm Oct 29, 202601:12 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देते समय कई लोग महंगी डिश चुनने से झिझकते हैं, खासकर जब बिल कोई दूसरा चुका रहा हो। इसी परेशानी को दूर करने के लिए जोमैटो पर जल्द नया फीचर आ सकता है। कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने एक यूजर के सुझाव पर कहा है कि इसे इसी हफ्ते शुरू किया जाएगा। इस फीचर का नाम गेस्ट मोड होगा, जिससे मेहमान बिना कीमत देखे अपनी पसंद का खाना चुन सकेंगे।