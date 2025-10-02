LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / पतझड़ के मौसम में अगर पहनेंगी ये आउटफिट, तो आप लगेंगी सबसे अलग और सुंदर
पतझड़ के मौसम में अगर पहनेंगी ये आउटफिट, तो आप लगेंगी सबसे अलग और सुंदर
पतझड़ के दौरान पहनें ऐसे आउटफिट

पतझड़ के मौसम में अगर पहनेंगी ये आउटफिट, तो आप लगेंगी सबसे अलग और सुंदर

लेखन सयाली
Oct 02, 2025
06:17 pm
क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम हल्की ठंडक के साथ एक खास एहसास दिलाता है। इस मौसम में महिलाएं न केवल आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाना चाहती हैं। पतझड़ के दौरान सही कपड़े चुनना जरूरी है, ताकि आप ठंड से भी बचें और हर मौके पर खूबसूरत भी दिख सकें। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसे आउटफिट बताएंगे, जो पतझड़ के मौसम में महिलाओं के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं।

#1

सूती कुर्ता-पलाजो सेट

सूती कुर्ता-पलाजो सेट पतझड़ के मौसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ऐसे सेट न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन्हें पहनकर आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं। हल्का नीला, गुलाबी या पीले जैसे हल्के रंगों वाले के कुर्ता-पलाजो सेट आपके लुक को निखारने में मदद करेंगे। इस आउटफिट की खासियत यह है कि यह बहुत आरामदायक होगा और हल्का मोटा होने के कारण ठंड से भी बचाएगा।

#2

जींस और स्वेटर

जींस और स्वेटर का मेल भी पतझड़ के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। काले या नीले रंग की जींस के साथ गहरे रंग का स्वेटर पहनकर आप एक स्मार्ट लुक पा सकती हैं। यह मेल न केवल स्टाइलिश लगता है, बल्कि इसमें आप पूरी तरह आरामदायक भी महसूस करेंगी। इस मौसम के दौरान नारंगी, मेहरून और भूरे जैसे गहरे रंग चलन में रहते हैं। इसलिए, आपको इन्हीं रंगों वाले स्वेटर खरीदने चाहिए।

#3

एथनिक लॉन्ग कुर्ता

लंबा एथनिक कुर्ता पतझड़ के मौसम में पहनने के लिए एक बेहतरीन आउटफिट होगा। इसमें आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगी, बल्कि स्टाइलिश भी दिखेंगी। भूरे, बैंगनी और बेज जैसे गहरे रंगों वाले लंबे कुर्ते आपके लुक को निखारने में मदद करेंगे। इन कुर्तों को आप पलाजो या स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक पूरा हो जाएगा। इसके साथ हल्के गहने और चप्पलें पहनकर आप अपने एथनिक लुक को और भी खास बना सकती हैं।

#4

कार्डिगन और पैंट

पतझड़ में हल्की ठंड पड़ती है, जिसके दौरान कार्डिगन पहनना अच्छा निर्णय होगा। इसके साथ आप बेज या भूरे रंग की वाइड लेग पैंट स्टाइल कर सकती हैं। यह आउटफिट बेहद आरामदायक होगा और बिना ज्यादा मेहनत के आपको आकर्षक दिखाएगा। आप इसे ऑफिस जाते समय पहन सकती हैं या घूमने जाते वक्त स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह के आउटफिट के साथ लॉकेट वाला नेकलेस और स्नीकर्स पहनें।