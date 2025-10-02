पतझड़ के मौसम में चलन में रहेंगे ये 5 रंग, इन्हें बनाएं अपने स्टाइल का हिस्सा

पतझड़ आने पर फैशन में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस दौरान जीवंत रंगों का चलन कम होने लगता है और गहरे रंगों का बोल बाला हो जाता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे रंग बताएंगे, जो इस मौसम में ट्रेंडी रहेंगे। ये सभी रंग पतझड़ की हल्की ठंड और सूखे पत्तों के रंगों को दर्शाते हैं। ये रंग आपकी सुंदरता को निखार देंगे और गर्माहट का एहसास भी प्रदान करेंगे।

#1 मेहरून मेहरून एक ऐसा रंग है, जो लाल का बेहद गहरा शेड होता है। यह रंग पतझड़ के दौरान सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस रंग के कपड़ों में आप न केवल सुंदर दिखेंगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। आप काली स्कर्ट के साथ मेहरून रंग का टॉप पहन सकती हैं या अन्य रंगों वाले टॉप के साथ मेहरून पैंट स्टाइल कर सकती हैं। यह रंग गर्माहट, जुनून, शक्ति और राजसी ठाट को दर्शाता है।

#2 नारंगी पतझड़ के मौसम में चारों तरफ नारंगी रंग के सूखे पत्ते बिखरे रहते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं इस रंग को अपने फैशन का हिस्सा बनाती हैं। इस मौसम में नारंगी रंग के गहरे शेड वाले कपड़े चुनें, जो भूरे या पीले रंग के साथ मेल खाएं। इस रंग को ऊर्जा, उत्साह, अध्यात्मकता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। आप पतझड़ के दौरान नारंगी स्कर्ट, टॉप, पैंट, स्कार्फ, कार्डिगन या हुडी पहन सकती हैं।

#3 गहरा हरा हरे रंग के गहरे शेड पतझड़ के दौरान बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस मौसम में फैशनेबल दिखने के लिए जैतूनी या पन्ना हरे रंग के कपड़े चुन सकती हैं। इन रंगों वाले कपड़े आपको एक ताजगी भरा लुक प्रदान करेंगे और एलिगेंट भी दिखाएंगे। गहरा हरा रंग धन, महत्वाकांक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस कारण इस रंग के कपड़े पहनने पर आप अमीर भी लग सकती हैं।

#4 भूरा भूरा रंग कभी फैशन से बाहर नहीं होता और यह पतझड़ में बहुत चलन में रहता है। भूरे रंग के कपड़े हर मौके पर अच्छे लगते हैं और आकर्षक लुक प्रदान करते हैं। इस साल भूरे रंग के 'मोका मूज' टोन को साल का रंग भी चुना गया है। इस रंग के कार्डिगन, स्वेटर, पैंट, टॉप और ब्लेजर आदि बहुत अच्छे लगते हैं। इस रंग के कपड़े सदाबहार होते हैं, जिन्हें कई तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है।