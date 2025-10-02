त्योहारों पर अंजीर और पिस्ता से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, मेहमानों को आएंगी पसंद

त्योहारों पर कई मिठाइयां बनती हैं, जो मेहमानों को परोसी जाती हैं। अगर आप इस बार कोई खास मिठाई बनाना चाहते हैं तो अंजीर और पिस्ता का उपयोग करें। इन सामग्रियों से बनी मिठाइयों में न केवल स्वाद होता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अंजीर में फाइबर और विटामिन होते हैं, जबकि पिस्ता में प्रोटीन और स्वस्थ वसा होती हैं। इस लेख में हम आपको अंजीर और पिस्ता की 5 मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे।

#1 अंजीर और पिस्ता की बर्फी अंजीर और पिस्ता की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सूखी अंजीर को पानी में भिगोकर पीस लें। इसके बाद इसे मावा, चीनी और इलायची पाउडर के साथ मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और ऊपर से पिस्ता डालकर परोसें। यह मिठाई आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी।

#2 अंजीर और पिस्ता की खीर अंजीर और पिस्ता की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप दिवाली जैसे पर्वों पर बना सकते हैं। इसके लिए चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें सूखीसूखी अंजीर, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। अंत में कटे हुए पिस्ते डालकर इसे सजा लें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पौष्टिक भी होती है। आप इसे ठंडा-गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं। यह खीर बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।

#3 अंजीर और पिस्ता के लड्डू अंजीर और पिस्ता के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले सूखी अंजीर को पीस लें। इसके बाद इसे घी में भून लें। अब इसमें बेसन डालकर भूनें और चीनी मिलाकर अच्छी तरह पकने दें। अंत में कटे हुए पिस्ते डालकर लड्डू बना लें। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पौष्टिक भी होते हैं। आप चाहें तो इन्हें और स्वादिष्ट बनाने के लिए इनमें अन्य मेवे भी मिला सकते हैं।

#4 अंजीर और पिस्ता की कुकीज मिठाइयों के बजाय आप त्योहारों पर अंजीर और पिस्ता की कुकीज भी बना सकते हैं। इन्हें आप चाय या कॉफी के साथ मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए मैदा, मक्खन, चीनी, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इसमें बारीक कटी सूखी अंजीर और पिस्ता मिलाएं और छोटे-छोटे गोले बनाकर बेक कर लें। ये कुकीज कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जिन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।