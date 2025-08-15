कंधों की गतिशीलता सुधारने के लिए आजमाएं ये 5 आसान स्कैपुलर वॉल स्लाइड्स एक्सरसाइज

कंधों की गतिशीलता को सुधारने के लिए स्कैपुलर वॉल स्लाइड्स एक असरदार और सरल एक्सरसाइज हो सकती है। यह न केवल कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करती है, बल्कि उन्हें लचीला भी बनाती है। इसे करने से कंधों में खिंचाव आता है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार स्कैपुलर वॉल स्लाइड्स एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं।

#1 ऐसे करते हैं स्कैपुलर वॉल स्लाइड्स सबसे पहले एक दीवार के सामने सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई पर दीवार पर रखें। अब धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और फिर वापस शुरूआती स्थिति में लाएं। इसे 10-15 बार दोहराएं और हर सेट के बीच थोड़ी देर आराम करें। यह एक्सरसाइज आपके कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकती है और उन्हें लचीला भी बना सकती है।

#2 दीवार के सहारे झुकना इस एक्सरसाइज के लिए पीठ के बल दीवार से सटकर खड़े हो जाएं। अब धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकें, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। इस दौरान ध्यान रखें कि आपके घुटने सीधे रहें और पीठ दीवार से सटी रहे। इस स्थिति में कुछ सेकंड रहने के बाद धीरे-धीरे खड़े हो जाएं। यह एक्सरसाइज आपके कंधों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती बना देगी और उनकी ताकत को भी बढ़ाएगी।

#3 हाथों को फैलाना-सिकोड़ना इसके लिए दीवार पर पीठ के बल खड़े होकर अपने दोनों हाथों को फैलाएं, ताकि वे दीवार से सट जाएं। अब धीरे-धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचें और फिर वापस शुरूआती स्थिति में ले आएं। इसे 10-15 बार दोहराएं, ताकि आपको अधिक फायदा मिल सके। यह एक्सरसाइज आपके कंधों की गतिशीलता को सुधारने में मदद करेगी है और उन्हें मजबूत बनाएगी। इसे नियमित रूप से करने से कंधों में खिंचाव आता है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ती है।

#4 कंधों को घुमाना इस एक्सरसाइज के लिए दीवार के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं। अब धीरे-धीरे अपने हाथों को गोलाकार में घुमाएं, जैसे कि आप हवा में गोल बना रहे हों। इसे 10 से 15 बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में भी ऐसा ही करें। यह एक्सरसाइज आपके कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करेगी और उनकी लचक भी बढ़ाएगी। इसकी मदद से कंधों में होने वाला दर्द भी कम हो जाएगा।