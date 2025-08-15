LOADING...
रात के समय तारों की चमक देखना चाहते हैं? करें इन 5 रेगिस्तानों का रुख
तारे देखने के लिए करें इन रेगिस्तानों की यात्रा

रात के समय तारों की चमक देखना चाहते हैं? करें इन 5 रेगिस्तानों का रुख

लेखन सयाली
Aug 15, 2025
11:45 am
अगर आप रात के समय तारों की चमक देखना चाहते हैं तो रेगिस्तान की यात्रा करना अच्छा निर्णय हो सकता है। रेगिस्तान आपको अनोखा अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जहां आप साफ आकाश के नीचे तारों की चमक का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। आइए आज हम आपको भारत के 5 रेगिस्तानों के बारे में बताते हैं, जहां से तारे देखना मन को प्रसन्न कर देगा।

#1

थार रेगिस्तान

थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, जहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। थार में आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं और जीप सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, यहां के स्थानीय बाजारों में आप राजस्थानी हस्तशिल्प भी खरीद सकते हैं। रात के समय थार रेगिस्तान के किसी कैंप में रुकें, जहां टेंट से टिमटिमाते तारों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बाहर अलाव जलाकर मस्ती करते हुए भी तारे देख सकते हैं।

#2

कच्छ का रण

कच्छ का रण गुजरात का अनोखा स्थान है, जहां आप सफेद रेगिस्तान का नजारा देख सकते हैं। रात के वक्त यहां भी आसमान बिलकुल साफ रहता है, जिससे आप तारों को साफ-साफ देख सकते हैं। कच्छ के रण में हर साल होने वाला 'रण महोत्सव' भी एक प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। यह स्थान फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी खास है, क्योंकि यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं लगती।

#3

रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान

रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जहां आप रेगिस्तान के जानवर देख सकते हैं। यहां की रातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, जिसमें आप तारों की चमक का आनंद ले सकते हैं। इस उद्यान में आपको अलग-अलग प्रकार के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे, जो इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यहां आपको काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गोडावन जैसे तमाम जानवर देखने को मिल जाएंगे।

#4

चंद्रताल झील

चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत झील है, जो समुद्र तल से 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अपनी अनोखी आकृति के कारण मशहूर है, जो चंद्रमा जैसी दिखती है। यहां प्रदूषण बहुत कम होते है, जिस कारण यहां की रातें भी बहुत साफ होती हैं। यही कारण है कि यहां से तारे देखना शानदार अनुभव हो सकता है। चंद्रताल झील तक पहुंचने के लिए आपको लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है।

#5

बालू के टीले पार्क

बालू के टीले पार्क ओडिशा में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप रेगिस्तान की सुंदरता देख सकते हैं। यहां की रातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, जिस दौरान आकाश में कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। बालू के टीले पार्क में आप सफारी कर सकते हैं और रेगिस्तान की विविधता को करीब से देख सकते हैं। इन सभी स्थलों पर जाकर आप जीवनभर याद रखने योग्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।