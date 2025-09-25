त्योहारों पर घर आने वाले मेहमानों को बनाकर खिलाएं ये समोसे, तारीफ करते नहीं थकेंगे

अगर आप त्योहारों पर बाहर से ही अपने मेहमानों के लिए कुछ न कुछ मंगाते हैं तो इस बार ऐसा न करके उनके लिए खुद ही घर पर स्वादिष्ट स्नैक्स बनाएं। आप चाहें तो तरह-तरह के समोसे बना सकते हैं क्योंकि इन्हें बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपके मेहमान उन्हें खाकर आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। चलिए फिर आज हम आपको आलू वाले समोसों से हटकर कुछ अलग समोसों की रेसिपी बताते हैं।

#1 पोटली समोसा सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, थोड़ा नमक और 2 बड़े चम्मच तेल मिलाकर नरम आटा गूंथें। इसके बाद एक पैन में थोड़े गर्म तेल में जीरा भूनकर इसमें उबले हुए आलू, मटर, पत्तेदार धनिया, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर भरवान बनाएं। अब गूंथे आटे की लोई बनाकर उसे बेल लें, फिर इसमें भरवान भरकर इसे पोटली के आकार में बांध दें। इसी तरह सारे पोटली समोसे तैयार करके उन्हें तेल में तलें, फिर परोसें।

#2 चाऊमिन समोसा सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, थोड़ा नमक और 2 बड़े चम्मच तेल मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर इसे एक गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब भरवान के लिए स्ट्रीट स्टाइल चाऊमिन बनाएं और जब चाऊमीन थोड़ी ठंडी हो जाए तो गूंथें आटे की लोई बनाकर उसे बेल लें, फिर इसमें भरवान भरकर इसे समोसे का आकार दें। इसी तरह सारे पोटली समोसे तैयार करके उन्हें तेल में तलें, फिर उन्हें गर्मागर्म परोसें।

#3 चॉकलेट समोसा अगर आपके घर आने वाले मेहमान मीठे के शौकीन हैं तो आप उनके लिए चॉकलेट समोसा बना सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में पिघली हुई मिल्क चॉकलेट, केले के टुकड़े और बारीक कटे हुए बादाम-काजू मिलाकर भरवान तैयार कर लें। इसके बाद एक बर्तन में मैदा, थोड़ा नमक और 2 बड़े चम्मच तेल मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। अब गूंथें आटे की लोइयां बनाकर उन्हें बेलें, फिर इनमें भरवान भरें, फिर इसे ओवन में बेक करके गर्मागर्म परोसें।

#4 पनीर समोसा इसके लिए पहले एक बर्तन में मैदा, थोड़ा देसी घी, थोड़ा नमक और अजवायन मिलाकर सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद भरवान के लिए एक कटोरे में कदूकस पनीर, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला, मटर, बारीक कटे प्याज डालकर अच्छे से मिलाएं। अब गूंथें आटे की लोई बनाकर उसे बेल लें, फिर इसमें भरवान भरकर इसे समोसे का आकार दें और उन्हें तेल में तलकर गर्मागर्म परोसें।