100 साल तक जीवित नहीं रह पाएंगे 1939 के बाद जन्मे लोग, अध्ययन में सामने आई वजह

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये अपनी स्वस्थ जीवनशैली, सक्रीय आदतों और पौष्टिक खान-पान के कारण इतना लंबा जीवन जी पाते हैं। हालांकि, एक अध्ययन में 100 साल की उम्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल, सामने आया है कि जो लोग 1939 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी 100 साल तक जीवित रहने की संभावना नहीं है। आइए इस अध्ययन के विषय में विस्तार से जानते हैं।

अध्ययन इन वैज्ञानिकों ने किया यह अध्ययन इस अध्ययन को ला फोलेट स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स के हेक्टर पिफारे आई एरोलास, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक रिसर्च के जोस एंड्रेड और इंस्टीट्यूट नेशनल डी'एट्यूड्स डेमोग्राफिक्स के कार्लो जियोवानी कैमार्डा ने किया। इसे 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंस' नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसके सेह लेखक विस्कॉन्सिन मैडिसन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। इसके मुताबिक, 20वीं सदी के बाद से लोगों की जीवन प्रत्याशा में काफी कमी आ गई है।

प्रक्रिया 23 देशों के लोगों का किया गया था विश्लेषण अध्ययन के दौरान 23 उच्च आय और निम्न मृत्यु दर वाले देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा का विश्लेषण किया गया था। इसके लिए मानव मृत्यु दर डाटाबेस और 6 अन्य मृत्यु दर पूर्वानुमान विधियों के आंकड़ों का उपयोग किया गया था। जांच और विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि 1939 और 2000 के बीच जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की गति में प्रति पीढ़ी 37 से 52 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

परिणाम शोधकर्ताओं ने कही ये बात हेक्टर ने एक बयान में कहा, "जीवन प्रत्याशा 20वीं सदी के आरंभ में देखी गई तीव्र वृद्धि के बराबर नहीं होगी, भले ही वयस्कों की उत्तरजीविता में हमारे अनुमान से दोगुनी तेजी से सुधार क्यों न हो जाएं।" शोधकर्ताओं ने दावा किया कि 1980 में जन्मे लोग भी औसतन 100 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही अध्ययन में शामिल होने वाला कोई भी समूह 100 साल की उम्र नहीं हासिल कर पाएगा।

कारण क्या है जीवन प्रत्याशा कम होने का कारण? अध्ययन में जीवन प्रत्याशा में कमी आने की वजह भी पता चली। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह गिरावट इस तथ्य के कारण है कि जीवन प्रत्याशा में पिछली वृद्धि शिशु मृत्यु दर में तेजी से सुधार के कारण हुई थी। इसका कारण है कि 1900 के दशक की शुरुआत में बाल चिकित्सा में प्रगति हुई थी। सभी विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर अब इतनी कम है कि जीवन प्रत्याशा में पिछली शताब्दी जैसी वृद्धि ला पाना असंभव है।