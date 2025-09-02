घर पर बनाकर पिएं ये 5 सुगंधित पानी, प्राकृतिक रूप से मिल सकती है ऊर्जा

आजकल बाजार में कई तरह के ऊर्जा देने वाले पेय उपलब्ध हैं, जो दिनभर ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने का दावा करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनमें मौजूद अप्राकृतिक तत्व और चीनी की अधिकता स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में इनकी बजाय घर पर कुछ सुगंधित पानी बनाकर पीएं। ये प्राकृतिक रूप से आपको ऊर्जा देंगे और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करेंगे। आइए सुगंधित पानी की रेसिपी जानें।

#1 पुदीने का पानी सबसे पहले पानी को उबालें और फिर इसमें पुदीने की कुछ पत्तियां डालें। इसके बाद इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे एक गिलास में डालकर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। अब इस स्वादिष्ट और ताजगी भरे पेय का आनंद लें। पुदीने का पानी पीने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि यह पाचन को भी सुधारता है और त्वचा को भी निखारता है।

#2 करीपत्ते का पानी करीपत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में 5-6 करीपत्ते डालकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह इस पानी को छानकर पीएं। यह पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह बालों के लिए भी फायदेमंद है और त्वचा को भी निखारता है। करीपत्ता पानी का सेवन करने से शरीर की ताजगी बनी रहती है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

#3 खीरे का पानी खीरे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे को पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इसे एक गिलास पानी में डालें और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद इस पेय का सेवन करें। यह पेय न केवल शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि इसमें मौजूद खीरे के टुकड़े त्वचा को ठंडक भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा खीरे का पानी पाचन को भी सुधारता है और वजन घटाने में मदद करता है।

#4 धनिया पानी धनिया पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें, फिर इसमें ताजे धनिये की पत्तियां डालें और इसे 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके पानी को ठंडा कर लें और छानकर गिलास में डाल लें। अब इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर इसे पिएं। यह पानी पीने से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और त्वचा को चमकदार बनती है। इसके अलावा यह वजन घटाने में भी मददगार है।