2025 में हर तरफ होती रही इन वायरल पकवानों की चर्चा, अब भी कायम है लोकप्रियता
क्या है खबर?
हर साल सोशल मीडिया पर कोई न कोई व्यंजन वायरल होता है, जो पूरे साल लोकप्रिय रहता है। ऐसे ही कई व्यंजन 2025 में भी प्रसिद्ध हुए और लोगों की पसंद बन गए। ये वायरल पकवान सोशल मीडिया से लोगों की रसोई तक पहुंचे और फिर उनके खान-पान का हिस्सा बन गए। आज के लेख में हम आपको इस साल के 5 सबसे लोकप्रिय व्यंजनों के बारे में बताएंगे और उनकी रेसिपी भी साझा करेंगे।
#1
दुबई चॉकलेट
दुबई चॉकलेट इस साल की शुरुआत से ही ट्रेंड कर रही है, जिसे कुनाफा और पिस्ता वाली चॉकलेट भी कहते हैं। इसके लिए पिस्ता को सूखा भूनें और तेल, पिसी चीनी, कंडेंस्ड दूध और हरे फूड कलर के साथ पीसें। अब कुनाफा या पतली सेवई को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और भूनें। एक कटोरे में कुनाफा, पिस्ता की फिलिंग और तहिनी सॉस मिलाएं। चॉकलेट बनाने वाले सांचे में पहले चॉकलेट, फिर पिस्ता फिलिंग और फिर चॉकलेट की परत लगाकर जमाएं।
#2
माचा
माचा जापान का पारंपरिक पेय है, जिसकी लोकप्रियता इस साल पूरी दुनिया में बढ़ गई है। यह एक प्रकार की हर्बल चाय होती है, जिसे ग्रीन टी के पौधे की पत्तियों को पीसकर बनाए गए पाउडर से तैयार किया जाता है। इस पाउडर की मदद से लोग हर्बल चाय ही नहीं, बल्कि माचा लाटे और कैपुचिनो जैसे पेय भी बनाते हैं। इतना ही नहीं, इससे मिठाइयां, चॉकलेट और कुकी आदि जैसे तमाम व्यंजन भी बनाए जाने लगे हैं।
#3
बास्क चीजकेक
चीजकेक तो कई सालों से प्रसिद्ध है, लेकिन 2025 में बर्न्ट बास्क चीजकेक काफी चर्चा में रहा। यह एक पारंपरिक स्पेनिश मिठाई है, जो अपने जले हुए ऊपरी हिस्से के लिए मशहूर है। इसका अंदरूनी भाग बहुत ही मलाईदार और लजीज होता है। इसमें बाकि चीजकेक की तरह बिस्किट वाला क्रस्ट भी नहीं होता है। इसका जला हुआ ऊपरी हिस्सा ओवन के ज्यादा तापमान से हासिल किया जाता है, जिसका स्वाद थोड़ा कैरामेल जैसा लगता है।
#4
ट्टॉकबोक्की
ट्टॉकबोक्की दक्षिण कोरिया का मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो अब दुनियाभर में मशहूर हो गया है। यह राइस केके से बनने वाला पकवान है, जिसे अलग-अलग प्रकार की मसालेदार ग्रेवी में पकाकर परोसा जाता है। पारंपरिक ग्रेवी गोचुजांग यानि लाल मिर्च का पेस्ट, गोचुगारू यानि लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, सोया सॉस, चीनी, और चीज को मिलाकर बनाई जाती है। लोग इसके साथ सब्जियां और हरी प्याज खाना पसंद करते हैं।
#5
तांगहुलु
तांगहुलु एक पारंपरिक जापानी मीठा व्यंजन है, जो ताजा फलों से बनता है। यह आसानी से जापान की सड़कों पर मिल जाता है और इस साल काफी वायरल रहा है। इसकी रेसिपी बेहद आसान होती है, जिसकी शुरुआत मीठी चाशनी बनाने से होती है। इस चाशनी में ताजा फलों को डुबाया जाता है, जो एक लंबी सीक पर लगे होते हैं। तांगहुलु आम तौर पर स्ट्रॉबेरी, अंगूर और संतरे जैसे फलों से बनता है।