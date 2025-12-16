लाल ही नहीं काले रंग का भी होता है सेब, जानिए 'ब्लैक डायमंड' किस्म के फायदे 

लाल रंग का सेब तो हम सभी की डाइट का हिस्सा रहता है। हालांकि, क्या आपने कभी काले रंग का खाया है? जी हां, दुनिया के कुछ हिस्सों में काले रंग का सेब भी उगाया जाता है, जिसे 'ब्लैक डायमंड' कहते हैं। यह तिब्बत के न्यिंगची क्षेत्र में उगता है और तेज UV किरणों व तापमान में बदलाव के कारण बैंगनी-काले रंग का हो जाता है। इन सेबों की कीमत लगभग 500-700 रुपये प्रति पीस तक जा सकती है।

#1 पाचन के लिए फायदेमंद ब्लैक डायमंड सेब को खान-पान का हिस्सा बनाने से आपके पेट को बहुत फायदा हो सकता है। यह फल फाइबर से समृद्ध होता है, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह पोषक तत्व खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है और कब्ज के इलाज में मदद करता है। इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है और वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है।

#2 हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हृदय रोग से सुरक्षित रहने के लिए भी आप नियमित रूप से ब्लैक डायमंड सेब का सेवन कर सकते हैं। इसकी मदद से ब्लड प्रेशर को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स रक्त वाहिकाएं को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाते हैं। इसमें पोटैशियम और फ्लवोनोइड्स की अच्छी मात्रा होती है, जो हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इनकी मदद से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है।

#3 प्रतिरक्षा प्रणाली को करता है मजबूत अगर आप बार-बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ब्लैक डायमंड सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। इसकी मदद से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है और संपूर्ण स्वास्थ्य सुधर सकता है। यह फल विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इनकी मदद से शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाता है और उनसे सुरक्षित भी रखता है। इसे सर्दी के दौरान खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा।

#4 एंटीऑक्सिडेंट्स से समृद्ध ब्लैक डायमंड सेबों का गहरा बैंगनी-काला रंग एंथोसायनिन की वजह से मिलता है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनकी मदद से आपका शरीर ऑक्सीडेटिव तनाव से सुरक्षित रह सकता है और बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। इन सेबों में कई तरह के पॉलीफेनोलिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जिनमें क्वेरसेटिन, कैटेचिन और क्लोरोजेनिक एसिड शामिल हैं। ये फल की कुल एंटीऑक्सीडेंट प्रतिक्रिया में योगदान देते हैं।