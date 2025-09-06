मुंह में जाते ही घुल जाता है रेशमी पराठा, जानिए कैसा बनता है यह व्यंजन

भारतीय खान-पान में पराठे और रोटी अहम होती हैं, जिन्हें सब्जी के साथ परोसा जाता है। हालांकि, रोजाना इनका सेवन करने से मन उब जाता है। इनके बजाय अगर आप रेशमी पराठा बनाकर खाएंगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। यह खास तरह का मुलायम पराठा होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं। आइए इस व्यंजन की आसानी रेसिपी जानते हैं।

विवरण क्या होता है रेशमी पराठा? आम तौर पर पराठे थोड़े सख्त और कुरकुरे होते हैं। जैसा की इसके नाम से पता चलता है, रेशमी पराठा बिलकुल मुलायम होता है। इसे बनाने के लिए मैदा और गेहूं का आटा मिलाया जाता है, ताकि ये मुंह में जाते ही घुल सके। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ लोग इसमें उबले हुए आलू मिलाना भी पसंद करते हैं। आप इसमें धनिया, तिल और लहसुन डालकर इसे और भी जायकेदार बना सकते हैं।

सामग्री इसे बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री रेशमी पराठा आम पराठों की तरह तवे पर ही बनाया जाता है। हालांकि, इसमें कुछ अन्य सामग्रियां भी मिलाई जाती हैं, जिससे इसकी बनावट मुलायम होती है। इसे बनाने के लिए आपको एक कप मैदा, एक कप आटा, 2 उबले आलू, एक चम्मच नमक, आधा कप गर्म पानी, 2 से 3 चम्मच तिल, आधा चम्मच बारीक कटी धनिया और घी चाहिए होगा। ये हैं भारत के अलग-अलग राज्यों में बनने वाली 5 तरह की पूड़ियां।

स्टेप 1 आटा गूंथने से करें शुरुआत रेशमी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को हाथों से मीस लें। हालांकि, उसे मिक्सी में पीसना ज्यादा बेहतर होता है। अब एक कटोरे में मैदा, आटा, आलू, नमक और गर्म पानी मिलाएं। इसे हाथों से मीसते हुए मुलायम आटा गूंथ लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं, जिससे आटा और मुलायम हो जाएगा। अब आटे को कुछ देर के लिए रख दें और अलग-अलग भागों में बाट लें।