भारत के अलग-अलग राज्यों में खाई जाने वाली पूड़ियां, जो हर सब्जी का स्वाद बढ़ाती हैं

पूड़ियां भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा हैं, जो सब्जियों के साथ परोसी जाती हैं। इन्हें तेल में तलकर तैयार किया जाता है और ये हर पकवान को और भी लजीज बना देती हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि भारत के अलग-अलग राज्यों में पूड़ियां अलग-अलग तरीके से बनाई जाती हैं। आज के लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन-से राज्य में कौन-सी पूड़ियां खाई जाती हैं और उनकी रेसिपी क्या है।

#1 गुजरात के लोग चाव से खाते हैं मसाला पूड़ियां गुजरात के लोगों को चटपटा खाना भाता है, जिसमें मसाला पूड़ी का नाम जरूर शामिल होता है। इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि यह पकवान बेहद मसालेदार होता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, पानी और मेथी को मिलाकर मुलायम आटा गूंधा जाता है। इसके बाद पूड़ियां बेलकर तेल में तली जाती हैं। ये पूड़ियां श्रीखंड और आलू शाक जैसे गुजराती पकवानों के साथ परोसी जाती हैं।

#2 पालक की पूड़ियां हैं हरियाणा और पंजाब की शान पालक एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे खाने से सेहतमंद रहने में मदद मिलती है। इस बात को पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्हें पालक की पूड़ियां बहुत पसंद आती हैं। इन्हें बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंधते समय उसमें पालक की पियूरी मिला दी जाती है। अगर आप चाहें तो इसमें नमक और अजवाइन आदि भी मिला सकते हैं। इसे पनीर की सब्जी और रायते के साथ आनंद लेते हुए खाया जाता है।

#3 उत्तर प्रदेश में बनती हैं बेड़मी पूड़ियां उत्तर प्रदेश के लोगों का पसंदीदा नाश्ता है गर्मा-गर्म बेड़मी पूड़ियां, जो कुरकुरी और खस्ता होती हैं। इनका स्वाद मसालेदार होता है और इन्हें आलू की सब्जी या छोले के साथ खाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए उड़द दाल के पेस्ट को आटे में मिलाया जाता है और उसमें कई अलग-अलग तरह के मसाले भी शामिल किए जाते हैं। इसी कारण ये पूड़ियां कुरकुरी होती हैं और मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देती हैं।