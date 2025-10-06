LOADING...
टूथ इंप्लांट करवाने के बाद ध्यान में रखें ये 5 बातें, नहीं होगी कोई भी समस्या 

टूथ इंप्लांट करवाने के बाद ध्यान में रखें ये 5 बातें, नहीं होगी कोई भी समस्या 

लेखन सयाली
Oct 06, 2025
11:43 am
क्या है खबर?

दुनियाभर में लाखों लोग दांतों की समस्याओं से जूझते हैं। ज्यादातर लोगों के दांत सड जाते हैं या अंदर से खोखले हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास जा कर टूथ इंप्लांट यानि डेंटल इंप्लांट करवाना पड़ता है। इसमें धातु से बने छोटे-से पेंच को खराब दांत की जड़ के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद नकली दांत को इंप्लांट से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1

मुलायम भोजन खाएं

टूथ इंप्लांट जैसी सर्जरी होने के बाद दांत संवेदनशील और कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ दिनों तक केवल मुलायम और आसानी से चबाने योग्य भोजन ही खाना चाहिए। इस दौरान ज्यादा गर्म, मसालेदार, कुरकुरा या चबाने वाला खाना न खाएं। ऐसे भोजन दांत का दर्द बढ़ा सकते हैं या घाव में चिपक सकते हैं। सर्जरी के बाद आप दही, ठंडा सूप, मीसे हुए उबले आलू, आइसक्रीम और जूस आदि का सेवन कर सकते हैं।

#2

बर्फ से सिकाई करें

टूथ इंप्लांट करवाने के बाद दांतों में दर्द होता है और गलों में सूजन भी आ जाती है। इस दौरान कुछ लोगों के मसूड़े भी सूज जाते हैं। ऐसे में आपको घबराने के बजाय बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। एक आइस पैक तैयार करें और उसे अपने गलों पर रख कर सिकाई करें। जल्द आराम महसूस करने के लिए इसे 20 मिनट तक गलों पर लगाए रखें। 20 मिनट के लिए इसे हटा लें, फिर दोबारा से लगाए रखें।

#3

दांतों को साफ रखें

आपने दांतों की चाहे कोई भी सर्जरी करवाई हो, आपको उन्हें साफ रखना ही होगा। टूथ इंप्लांट करवाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हालांकि, कुछ दिनों तक मुलायम ब्रश की मदद से धीरे-धीरे दांत साफ करें। इस दौरान कठोर माउथ वाश का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय नमक के पानी से कुल्ला करें, जिससे उपचार प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। जानिए ब्रश करने के बाद भी मुंह से क्यों आती है बदबू

#4

दांत को छूने से बचें

टूथ इंप्लांट के बाद एक घाव जैसा बन जाता है, जिसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाते हैं। ऐसे में आपको अपने घाव को छूने की गलती नहीं करनी चाहिए। सर्जरी के बाद एक दिन तक तो आपको ब्रश और कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। पहले कुछ दिन आपके दांतों से खून निकल सकता है, जो घबराने की बात नहीं है। हालांकि, अगर लगातार और बहुत ज्यादा खून निकल रहा हो तो तुरंत दांतों के डॉक्टर के पास जाएं।

#5

दर्द होने पर दवाइयां खाएं

इस सर्जरी के बाद दर्द होना लाजमी है। हालांकि, उसे दवाइयों की मदद से कम किया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का समय से सेवन करें और एक भी दवा छोड़ें न। इससे दर्द तो कम होगा ही, साथ ही उपचार प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा और आपके बाकी दांत भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। अक्ल ढ़ाड़ निकलने पर होने वाले पीड़ादयक दर्द से ऐसे पाएं राहत।