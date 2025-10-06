मकड़ियों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा फायदा

मकड़ियां अपने जाले के कारण घर में एक अजीब माहौल बना देती हैं। ये न केवल देखने में खराब लगती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए कई घरेलू नुस्खे आजमाए जा सकते हैं। इन नुस्खों में नींबू का रस, नीम का तेल, लहसुन, दालचीनी और लौंग का उपयोग किया जा सकता है। ये सभी नुस्खे प्राकृतिक हैं और इनका कोई बुरा असर नहीं होता है।

#1 नींबू का रस नींबू का रस मकड़ियों को दूर करने में मदद कर सकता है। इसे पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे न केवल मकड़ियां दूर होंगी बल्कि घर की ताजगी भी बनी रहेगी। नींबू का खट्टापन मकड़ियों के लिए असहनीय होता है, जिससे वे तुरंत भाग जाती हैं। इसके अलावा नींबू की तेज खुशबू भी उन्हें पसंद नहीं आती है। आप इसे घर के कोनों, दीवारों और अन्य जगहों पर छिड़क सकते हैं जहां मकड़ियां होती हैं।

#2 नीम का तेल नीम का तेल भी मकड़ियों को दूर करने में असरदार होता है। इसकी तीखी गंध से मकड़ियां भाग जाती हैं। इसे रूई पर डालकर उन जगहों पर रखें जहां मकड़ियां आती हैं। नीम का तेल न केवल मकड़ियों को दूर करता है बल्कि घर में ताजगी भी लाता है। इसके अलावा यह कड़वा होता है, जो मकड़ियों के लिए असहनीय होता है। आप इसे भी घर के कोनों, दीवारों और अन्य जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 लहसुन लहसुन की महक भी मकड़ियों को पसंद नहीं आती। इसे काटकर उन जगहों पर रखें जहां मकड़ियां आती हैं। लहसुन की तेज खुशबू मकड़ियों को भगाने में मदद करती है। इसके अलावा लहसुन का उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है, जिससे इसकी उपलब्धता बनी रहती है। आप लहसुन की कलियों को पानी में उबालकर उसका घोल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रूई पर डालकर उन जगहों पर रखें जहां मकड़ियां होती हैं।

#4 दालचीनी दालचीनी पाउडर भी एक असरदार उपाय हो सकता है क्योंकि इसकी खुशबू मकड़ियों को पसंद नहीं होती। इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां मकड़ियां आती हैं ताकि इसकी महक बनी रहे। दालचीनी का उपयोग खाने में भी किया जाता है, जिससे इसकी उपलब्धता बनी रहती है। आप इसे पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े काटकर उन जगहों पर रखें जहां मकड़ियां होती हैं।