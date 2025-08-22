अक्ल ढ़ाड़ के निकलने पर होता है पीड़ादयक दर्द, राहत के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

अक्ल ढ़ाड़ के निकलने पर होता है पीड़ादयक दर्द, राहत के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
औसतन वयस्कों के 32 दांत होते हैं। ज्यादातर लोगों के केवल 28 दांत निकलते हैं, जो 4 अक्ल ढ़ाड़ निकलने के बाद 32 हो पाते हैं। अक्ल दाढ़ मोलार दांतों के समूह का तीसरा दांत है, जो मुंह के सबसे अंदर वाले हिस्से में निकलता है। इसके दौरान जटिल दर्द महसूस होता है, जिसके कारण नींद और चैन छिन जाता है। अगर अक्ल दाढ़ का दर्द आपको परेशान कर रहा है तो इन घरेलू नुस्खों की मदद से राहत पाएं।
#1
लौंग का तेल लगाएं
अक्ल दाढ़ निकलने पर होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है लौंग का तेल लगाना। रुई में इस तेल को लगाएं और उसे उस जगह रख लें, जहां अक्ल दाढ़ निकल रही हो। इसमें यूजेनॉल नाम का सक्रिय घटक होता है, जो दर्द वाले क्षेत्र को सुन्न कर सकता है। इससे दर्द महसूस नहीं होता और सूजन भी कम हो जाती है। अगर आप लौंग का तेल नहीं लगाना चाहते तो साबुत लौंग चबाएं।
#2
नमक के पानी से कुल्ला करें
वैसे तो लोग गले की खराश मिटाने के लिए नमक के पानी से कुल्ला करते हैं। हालांकि, आप इस सरल नुस्खे का पालन करके अक्ल दाढ़ वाले दर्द को भी दूर कर सकते हैं। पानी और नमक के घोल से बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। इस घोल से कुल्ला करने पर दर्द से छुटकारा मिलता है और सूजन भी कम हो जाती है। जल्द परिणाम पाने के लिए दिन में 2 बार कुल्ला करें।
#3
पुदीने की पत्तियां चबाएं
आप पुदीने की पत्तियां चबाकर भी अक्ल दाढ़ के दर्द को मात दे सकते हैं। पुदीने की पत्तियों में मेन्थॉल मौजूद होता है, जो एक प्राकृतिक शीतलन यौगिक है। इन्हें चबाने पर जो अर्क निकलता है वह कुछ समय के लिए दर्द को शांत कर सकता है। अगर आप दर्द के कारण पत्तियां चबा नहीं सकते तो पुदीने का तेल इस्तेमाल करके देखें। इसके अलावा, आप पुदीने वाली हर्बल चाय पी कर भी राहत पा सकते हैं।
#4
बर्फ लगाएं या सिकाई करें
जब अक्ल दाढ़ निकलती है तो मसूड़ों और गलों में सूजन आ जाती है। दंत चिकित्सक सलाह देते हैं कि सूजन को कम करने के लिए बर्फ लगाई जा सकती है। साथ ही बर्फ लगाने से दर्द से भी राहत मिल जाती है। गर्म कपड़े से सिकाई करने से भी दर्द कम होता है और रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे उपचार में मदद मिलती है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक ठंडी या गर्म सिकाई कर सकते हैं।
#5
अदरक और लहसुन का सेवन करें
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि अक्ल दाढ़ का दर्द मुंह में होने वाले संक्रमण और सूजन के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे में अदरक और लहसुन का सेवन करना राहत पाने का अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए अदरक और लहसुन को पीसकर उनका पेस्ट बना लें। इसे अपने दांतों के बीच कुछ देर के लिए दबाकर रखें। अदरक और लहसुन के पेस्ट में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन कम करके संक्रमण के इलाज में मदद करते हैं।