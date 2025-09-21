ब्रश करने के बाद भी मुंह से आती है बदबू? हो सकते हैं ये 4 कारण

हम सभी सुबह उठने के बाद सबसे पहले दांत ब्रश करते हैं। इससे दांतों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और कैविटी नहीं होती है। हालांकि, ब्रश करने के कुछ देर बाद ही कुछ लोगों के मुंह से बदबू आने लगती है। इस वजह से वे लोगों से बात करने या उनके पास बैठने में भी शर्म महसूस करने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे ये 5 कारण हो सकते हैं।

#1 दुर्गंध बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाना हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजें भी मुंह से आने वाली दुर्गंध का कारण बन जाती हैं। प्याज और लहसुन जैसे कुछ खाद्य पदार्थ दांत ब्रश करने के बाद भी मुंह में रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, लहसुन की दुर्गंध दूर होने में एक दिन या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। लहसुन के पेट में पहुंचने के बाद उसके तेल रक्तप्रवाह में पहुंच जाते हैं और फेफड़ों में पहुंचकर सांस को बदबूदार बना देते हैं।

#2 कैविटी और मसूड़ों की बीमारी कई बार लोग जल्दबाजी में ब्रश करते हैं, जिस वजह से दांत ठीक से साफ नहीं होते। इसके चलते दांतों के आस-पास बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो कैविटी का कारण बन जाते हैं। एक बार कैविटी हो जाने के बाद दांतों को केवल ब्रश करके साफ नहीं किया जा सकता। इससे मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, जो मुंह से आने वाली बदबू को और भी बढ़ा सकती है। ऐसे में आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

#3 मुंह का सूखना जब लार ग्रंथियां पर्याप्त मात्रा में लार नहीं बनाती हैं तो मुंह सूख जाता है। मुंह सूखने से दांतों पर बैक्टीरिया जमा होने लग जाते हैं। इससे सांस की दुर्गंध बढ़ जाती है और दांतों में सड़न व मसूड़ों की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा शराब पीने, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने और तंबाकू या कुछ प्रकार की दवाइयां खाने से भी मुंह सूख सकता है।