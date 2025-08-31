आपके पार्टनर भी हैं फूडी? प्यार जताने के लिए उन्हें बनाकर खिलाएं ये लजीज पकवान
क्या है खबर?
आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि 'लोगों के दिल का रास्ता उनके पेट से हो कर गुजरता है।' यह उन लोगों के लिए सच है, जो दिल से फूडी होते हैं। ऐसे लोगों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वे खाना खिलाकर भावनाएं व्यक्त करते हैं। अगर आपका पार्टनर भी फूडी यानि खाने का शौकीन है तो उन्हें ये व्यंजन बनाकर खिलाएं। यह एक बढ़िया डेटिंग टिप है, जिसका पालन करके आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा।
#1
चोको लावा केक
चोको लावा केक बनाने के लिए ओवन को पहले से गर्म करें। अब एक कटोरे पर छन्नी रखें और उसमें आटा या मैदा, नमक, 3 कप कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डालें। अब एक दूसरे कटोरे में चीनी और ठंडा पानी डालकर मिलाएं और तेल डाल दें। इसके बाद इसमें सिरका और वेनिला का अर्क मिलाएं। दोनों मिश्रणों को मिलाकर मफिन के सांचों में डालें और बीच में चॉकलेट का टुकड़ा रखकर बेक कर लें।
#2
लजानिया
लजानिया एक इतालवी व्यंजन है, जो चीज से भरपूर होता है। इसकी रेसिपी की शुरुआत लजानिया शीट तैयार करने से होती है, जिन्हें आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसके बाद गाजर, जुकीनी, ब्रोकली, कॉर्न, प्याज, टमाटर और शिमलामिर्च जैसी सब्जियां भून लें। क्रीम सॉस बनाने के लिए मक्खन, मैदा, दूध, नमक, काली मिर्च और चीज मिलाएं। इसके बाद टमाटर का सॉस तैयार करें और सभी सामग्रियों की लेयर लगाकर लजानिया पका लें।
#3
पनीर की सब्जी और गार्लिक नान
भारतीय खान-पान में पनीर की सब्जी और गार्लिक नान बेहद मशहूर हैं। आप अपने पार्टनर के लिए शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और पनीर लबाबदार जैसी कोई भी सब्जी तैयार कर सकते हैं। नान के लिए एक कटोरे में दही, दूध, तेल, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर और मैदा मिलाएं। मुलायम आटा गूंधने के बाद नान बेलें और उनपर तिल, लहसुन और धनिया छिड़क दें। अब गैस पर तवे को उल्टा रखें और उसपर नान चिपकाकर पका लें।
#4
गोभी मंचूरियन
गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैदा, कॉर्नस्टार्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस और नमक को मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं। फूलगोभी के टुकड़ों को इस मिश्रण में लपेटकर तल लें। इसके बाद प्याज, लहसुन और शिमलामिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद सॉस के लिए पैन में कॉर्नफ्लोर, सिरका, सोया सॉस, नमक, टमाटर की प्यूरी और पानी मिलाएं। फिर इसमें फूलगोभी के टुकड़े मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#5
घेवर
घेवर बनाने के लिए चीनी और पानी से 2 तार वाली चाशनी तैयार करें। इसके बाद घी, दूध, मैदा और ठंडा पानी मिलाकर चिकना घोल बना लें और फिर उसमें खाने वाला पीला रंग मिला दें। अब किसी भगोने में गर्म घी लेकर मैदे के घोल को ऐसे डाले, जिससे घी से उठा झाग ऊपर दिखाई देने लगे। फिर घेवर को धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें और इसे परोसने से पहले चाशनी में भिगोएं।