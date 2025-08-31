आपके पार्टनर भी हैं फूडी? प्यार जताने के लिए उन्हें बनाकर खिलाएं ये लजीज पकवान

आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि 'लोगों के दिल का रास्ता उनके पेट से हो कर गुजरता है।' यह उन लोगों के लिए सच है, जो दिल से फूडी होते हैं। ऐसे लोगों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वे खाना खिलाकर भावनाएं व्यक्त करते हैं। अगर आपका पार्टनर भी फूडी यानि खाने का शौकीन है तो उन्हें ये व्यंजन बनाकर खिलाएं। यह एक बढ़िया डेटिंग टिप है, जिसका पालन करके आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा।

#1 चोको लावा केक चोको लावा केक बनाने के लिए ओवन को पहले से गर्म करें। अब एक कटोरे पर छन्नी रखें और उसमें आटा या मैदा, नमक, 3 कप कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डालें। अब एक दूसरे कटोरे में चीनी और ठंडा पानी डालकर मिलाएं और तेल डाल दें। इसके बाद इसमें सिरका और वेनिला का अर्क मिलाएं। दोनों मिश्रणों को मिलाकर मफिन के सांचों में डालें और बीच में चॉकलेट का टुकड़ा रखकर बेक कर लें।

#3 पनीर की सब्जी और गार्लिक नान भारतीय खान-पान में पनीर की सब्जी और गार्लिक नान बेहद मशहूर हैं। आप अपने पार्टनर के लिए शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और पनीर लबाबदार जैसी कोई भी सब्जी तैयार कर सकते हैं। नान के लिए एक कटोरे में दही, दूध, तेल, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर और मैदा मिलाएं। मुलायम आटा गूंधने के बाद नान बेलें और उनपर तिल, लहसुन और धनिया छिड़क दें। अब गैस पर तवे को उल्टा रखें और उसपर नान चिपकाकर पका लें।

#4 गोभी मंचूरियन गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैदा, कॉर्नस्टार्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस और नमक को मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं। फूलगोभी के टुकड़ों को इस मिश्रण में लपेटकर तल लें। इसके बाद प्याज, लहसुन और शिमलामिर्च डालकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद सॉस के लिए पैन में कॉर्नफ्लोर, सिरका, सोया सॉस, नमक, टमाटर की प्यूरी और पानी मिलाएं। फिर इसमें फूलगोभी के टुकड़े मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।