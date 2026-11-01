हार्मोनल परिवर्तन किस तरह करते हैं नींद, ऊर्जा और मूड को प्रभावित?

कोर्टिसोल को अक्सर 'तनाव हार्मोन' कहा जाता है, जो हमारे शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। जब कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है तो यह नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे नींद न आने की समस्या हो सकती है।

इसके अलावा ज्यादा कोर्टिसोल से ऊर्जा में कमी और मूड में बदलाव भी हो सकते हैं। इसलिए, इसे संतुलित रखना बहुत जरूरी है, ताकि नींद, ऊर्जा और मूड पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।