तिलक वर्मा खेल सकते हैं अनौपचारिक टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@TilakV9)

न्यूजीलैंड-A के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में तिलक वर्मा को मिल सकता है मौका

लेखन अंकित पसबोला 01:08 pm Nov 01, 202601:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा टी-20 और वनडे अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। इस बीच खबर है कि भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर रेड बॉल क्रिकेट का अनुभव देना चाहता है और इसके लिए उन्हें न्यूजीलैंड-A के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि तिलक फिलहाल टी-20 सीरीज में खेल रहे हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।