टिक-टॉक अब ऐप में पेमेंट करने का फीचर ला रही है

रेस्तरां गाइड से लेकर पेमेंट तक, जानिए टिक-टॉक किस तरह बन रहा 'सुपर ऐप'

क्या है खबर?

टिक-टॉक ने इस सप्ताह अपने ऐप में एक रेस्तरां गाइड जोड़ने की घोषणा की है। यह बदलाव सोशल मीडिया से आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म के विस्तार की दिशा में एक और कदम है। इसके अलावा, हाल ही में कंपनी को एक ऐसा फीचर विकसित कर रही है, जो यूजर्स को डायरेक्ट मैसेज के जरिए पैसे भेजने की सुविधा देगा। लगातार सुविधाओं का विस्तार करने से ऐसा लगता है कि यह एक 'सुपर ऐप' बनने की तरफ बढ़ रही है।